В Житомирской области еще три общины бывшей УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
В Житомирской области сегодня еще три общины бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.
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Как сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации, речь идет об общинах города Андрушевка, села Кишин Олевского района и села Павловка Пулинского района.
Председатель Олевской РГА Дмитрий Лазаренко сообщил, что в праздник Крещения около 200 жителей села Кишин, которые ходят в Свято-Троицкую церковь, провели собрание религиозной общины и приняли решение о переходе из церкви Московского патриархата в единую ПЦУ. Решение общины поддержал и настоятель храма отец Борис.
По словам председателя Андрушевской РГА Екатерины Курсон, после процесса освящения воды часть религиозной общины Трехсвятительской церкви вместе с настоятелем Иоанном также решили присоединиться к ПЦУ.
Как сообщал УНИАН, 11 января в Житомирской области первая община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины. Такое решение приняла община села Ворсовка Малинского района.
17 января президент Петр Порошенко заявил, что уже более 100 приходов бывшей УПЦ Московского патриархата выразили желание присоединиться к ПЦУ.