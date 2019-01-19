В Житомирской области еще три общины бывшей УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

Решение о переходе в ПЦУ приняли общины города Андрушевка, села Кишин Олевского района и села Павловка Пулинского района.

В Житомирской области сегодня еще три общины бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

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Как сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации, речь идет об общинах города Андрушевка, села Кишин Олевского района и села Павловка Пулинского района.

Председатель Олевской РГА Дмитрий Лазаренко сообщил, что в праздник Крещения около 200 жителей села Кишин, которые ходят в Свято-Троицкую церковь, провели собрание религиозной общины и приняли решение о переходе из церкви Московского патриархата в единую ПЦУ. Решение общины поддержал и настоятель храма отец Борис.

По словам председателя Андрушевской РГА Екатерины Курсон, после процесса освящения воды часть религиозной общины Трехсвятительской церкви вместе с настоятелем Иоанном также решили присоединиться к ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Житомирской области первая община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины. Такое решение приняла община села Ворсовка Малинского района.

17 января президент Петр Порошенко заявил, что уже более 100 приходов бывшей УПЦ Московского патриархата выразили желание присоединиться к ПЦУ.