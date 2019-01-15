На Ивано-Франковщине собор бывшей УПЦ МП перешел в украинскую поместную церковь

После смены подчинения храма один священник взял расчет, однако четверо - остались.

В Коломые Ивано-Франковской области Николаєво-Успенский собор бывшей УПЦ МП перешел в Православную Церквовь Украины.

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Как сообщает местное издание «Коломия сьогодні», 13 января Николаєво-Успенский собор в Коломые, на бульваре Леси Украинки, сменил подчинение от Московского патриархата в Православную Церквовь Украины.

Официально информацию подтвердил и прокомментировал настоятель Собора Николай Сметанюк.

«Церковь какая была, такая и есть. Изменилось только подчинение. Но ведь не они за нас распинались, а Христос. Мы вернулись к своей исторической ценности: где были крещены, туда и вернулись. Один священник рассчитался, остались четыре. В этом ничего страшного нет. Прихожан стало больше, они приходят к нам. В этом нет какого-то большого или нового события», - сказал настоятель собора.

«Мы стали канонической законной церковью. Бога не меняли. Фанаты что-то себе придумывают, пишут мне смс-сообщения с текстом вроде «ты уже выбрал себе ад?», «Будешь гореть в аду» и тому подобное, но у меня один судья – Господь. Лишь он имеет право судить. Церковь стала украинской, теперь мы – Православная церковь Украины, имеем указ из Киева. Относительно прихожан, одни со мной ссорились, другие – благодарили, плачут, что наконец имеем свою церковь», - добавил он.

В социальной сети Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко обнародовал удостоверение-указ Митрофорному протоиерею Николаю Сметанюку от 13 января 2019 года №10.

«Согласно поданного Вами прошению от 13 января 2019 года, вы утверждаетесь в своих канонических священнических полномочиях клирика Православной Церкви Украины и являетесь настоятелем Николаево-Успенского собора г. Коломыя, который присоединился вместе с Вами, клириками и прихожанами в Православную Церковь Украины "епархии города Киева и Киевской области Православной Церкви Украины, которые переходят из УПЦ", - говорится в удостоверении-указе.

Ранее народный депутат Украины фракции БПП, представитель президента в ВР Ирина Луценко сообщила, что сейчас уже около 70 приходов бывшей УПЦ МП перешли в новую Православную церковь Украины.