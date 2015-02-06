СБУ задержала организатора "референдума" боевиков в Северодонецке

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что гражданин К. в сговоре с другими лицами агитировал местных жителей к участию в псевдоопросе, направленном на изменение границ территории Украины и нарушение конституционного порядка. Кроме того, угрожая руководству одного из учебных заведений города вооруженным захватом здания, от имени «штаба армии Юго-Востока» К. требовал добровольно предоставить здание для проведения сепаратистского референдума. В этом же помещении он, занимая должность «председателя избирательной комиссии», 11 мая провел голосование и «подсчет» голосов»", - сказано в сообщении СБУ.

Читайте такжеСБУ открыла уголовные дела против организаторов "референдума" на Донбассе

Следственный отдел УСБУ в Луганской области в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины сообщил правонарушителю о подозрении в совершении указанного преступления.

СБУ также сообщает, что 23 января с.г. суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Согласно ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины совершение действий, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц, наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее УНИАН сообщал, что на Луганщине председателя райсовета задержали за организацию сепаратистского "референдума".