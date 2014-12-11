На Луганщине председателя райсовета задержали за организацию сепаратистского "референдума"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что эта чиновница была одним из организаторов проведения в районе так называемого «референдума о провозглашении акта государственной независимости Луганской народной республики» 11 мая этого года.

«Накануне, 10 мая, она собрала председателей сельских и поселковых советов в своем служебном кабинете и раздала им полученные от представителей террористов печати с символикой т. н. «ЛНР» и изображением двуглавого орла. На совещании она давала четкие указания, как незаконно организовать псевдоопрос и «подсчитывать» голоса», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ задержала информаторов террористов: бывшего депутата и "Ягу"Кроме того, председатель районного совета принимала непосредственное участие в приеме и подсчете бюллетеней в помещении местного клуба, подчеркнули в СБУ.

Прокурор Луганской области сообщил задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с действующим законодательством, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или совмещенное с разжиганием национальной или религиозной вражды, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.