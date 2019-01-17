"Кровавое" лунное затмение в январе: как повлияет на знаки зодиака

В ночь с 20 на 21 января произойдет полное лунное затмение. "Кровавая луна" будет видна в небе над северным полушарием Земли.

Лунное затмение, которое произойдет 21 января, станет своеобразным индикатором наших поступков и действий в прошлом, а влияние планет принесет порой радикальные перемены и не всегда в лучшую сторону.

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Об этом рассказала профессиональный астролог Наталья Анисимова на странице в Instagram.

Начало затмения припадает на 5.34 утра, пик будет наблюдаться в 7-12, а окончание в 8.51. "Кровавая луна" будет видна в небе над северным полушарием Земли.

Одно из опасных лунных затмений ожидает нас в январе. Эксперт советует провести это время максимально осознанно. В этот период может увеличиться количество бытовых конфликтов с неприятными последствиями.

В такие опасные дни можно пользоваться ритуалами на удачу. Многие астрологи отмечают возможность необратимых последствий во время таких событий и даже в течение нескольких дней после них. Будьте осторожны и не принимайте поспешных решений.

Как повлияет затмение 21 января на различные сферы жизни

В любви и отношениях будут наблюдаться трудности, потому что лунное затмение во Льве повышает импульсивность людей, желание решать проблемы грубой силой, а не переговорами. В такой день большинство людей будет сначала делать что-то, а потом думать.

21 января лучше не встревать в конфликтные ситуации, не провоцировать людей на негативные эмоции. Полезно будет очищение своей энергетики от негатива - для этого можно использовать три полезных способа. Хорошее настроение привлечет необходимый для сохранения стабильности уровень удачи. Спрос на Фортуну будет колоссальным, но посетить она сможет ограниченное количество людей.

У каждого затмения есть свое время действия, но это не значит, что проблемы будут только в этот конкретный день. Полное лунное затмение сможет оказывать негативное влияние на человечество вплоть до 27-28 января. Также будут отмечаться некоторые энергетические сбои и за сутки до самого затмения. Возможно ухудшение настроения, появление недомогания, повышенной усталости. Стоит планировать дела заранее и не брать на себя чересчур большую ответственность.

Каким знакам зодиака стоит быть осторожнее

Стихия Огня будет находиться под ударом в первую очередь. Это касается представителей таких знаков, как Лев и Овен. Стрельцам повезет больше, потому что эти люди менее импульсивны. Самыми неудачливыми можно считать всех, кто не умеет сдерживать эмоции и неуклонно следовать правилам. Сюда можно отнести Козерогов, Весов, Водолеев, Тельцов и Раков.

Меньше всего трудностей и неурядиц предстоит встретить на своем пути Девам, Рыбам и Близнецам. Эти люди умеют откладывать что-то важное на потом, а также регулировать свое настроение самостоятельно. В уединении им не скучно и не тоскливо. Для многих этот день будет почти рядовым, но важно помнить о том, что некоторые опасности могут быть скрытыми.

Ранее УНИАН рассказал про особенности январских затмений.