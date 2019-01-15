Руководство ФК «Шахтер» обвинили в попытке рейдерства

Владелец гостиничного комплекса в Киевской области заявил, что рейдерство его бизнеса заказал якобы директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин.

Об этом бизнесмен Анатолий Юркевич заявил на своей странице, обратившись к Ринату Ахметову.

По словам Юркевича, непосредственным заказчиком захвата его компаний, гостиницы GreLive и ресторана Anise в Киевской области якобы является генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин. Также, по его словам, выгодоприобретателем от такого захвата выступает непосредственно ФК «Шахтер».

«Я хочу проинформировать вас о том, что генеральный директор ФК "Шахтер" Палкин Сергей Анатольевич является непосредственным заказчиком, а ФК "Шахтер" выгодоприобретателем захвата имущества и активов компаний, бенефициаром которых я являюсь. Войдя в сговор с российским ПАТ "Сбербанк", с ТОВ ФК "Арсенал-Київ", ТОВ ОГ "Київ-Центр" (братьев Потапенко), 8 января 2019 года данные лица осуществили грабеж и разбой в отношении моих компаний» — заявил Юркевич.

Бизнесмен также отметил, что его компании участвовали в оказании сервиса для ТОВ ФК «Арсенал-Київ», который, в свою очередь, транслировал их Футбольной Академии ФК «Шахтер». По словам Юркевича, с 2014 года по 2018 год эти компании прикладывали большие усилия, чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса. При этом сервис оказывался с отсрочкой платежа.

«Мы пошли на то, что допустить просрочку по оплате аренды земли на сумму 932 тыс. грн. В ноябре и декабре 2018 года ТОВ ФК "Арсенал-Київ" отказался подписывать акты по уже оказанным услугам проживания и питания на сумму на 2 483 046,26 грн с НДС. Мало того, подает иск на возврат 200 тыс. грн. А 29 декабря 2018 года вместе с представителями "Сбербанка" ТОВ "Стар Реалти" делает попытку рейдерского захвата недвижимости указанных выше компаний, которую адвокатам удалось остановить», — пояснил владелец гостиницы.

Анатолий Юркевич заявил, что до последнего не верил, что данные действия якобы согласованы и поддерживаются руководством ФК «Шахтер». В своем обращении он обратился к собственнику ФК «Шахтер» Ринату Ахметову с призывом сесть за стол переговоров и остановить силовой захват.

«Я задаю себе вопрос, зачем руководство ФК "Шахтер" так рискует и использует юных футболистов как щит. Когда я приду вместе с исполнительной службой освобождать имущество, куда выселять их? А если возникнет драка, и кто-то из них пострадает? Украина находится в тяжелой ситуации именно из-за того, что собственники не научились договариваться и решать споры цивилизованно. Именно поэтому я обращаюсь к вам как собственник к собственнику. Я прошу вас поручить вашим юристам сделать юридический аудит ситуации. И я готов сесть за стол переговоров и урегулировать конфликт. Я надеюсь, что после событий 2014 года мы все стали умнее и не хотим разжигать военные действия здесь, в центре Украины. Хватит нам войны в Донецкой и Луганской областях» — заявил Анатолий Юркевич.

Напомним, что ранее Анатолий Юркевич заявлял, что в ночь с 8 на 9 января представители охранной компании «Киев-Центр», угрожая администратору пистолетом, захватили гостиничный комплекс в Бориспольском районе.