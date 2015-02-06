СМИ: Ночью в Одессе прогремел взрыв (фото)

07:49, 06 февраля 2015
Общество
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По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

timer.od.ua

Об этом сообщает местное издание Таймер.

По данным издания, инцидент произошел около 3:35 на проспекте Маршала Жукова.

timer.od.ua

В результате взрыва в стене здания образовалась воронка, кроме того, выбиты окна в помещении, а также в трех квартирах нижних этажей, пострадали и несколько автомобилей, которые были припаркованы недалеко от места взрыва.

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Судя по характеру повреждений, взрывное устройство разместили под газовой трубой, которая проходит вдоль стены здания.

timer.od.ua

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Подробности инцидента выясняются.

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