СМИ: Ночью в Одессе прогремел взрыв (фото)
07:49, 06 февраля 2015Общество
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По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Инцидент произошел около 3:35 / timer.od.ua
Об этом сообщает местное издание Таймер.
По данным издания, инцидент произошел около 3:35 на проспекте Маршала Жукова.
timer.od.ua
В результате взрыва в стене здания образовалась воронка, кроме того, выбиты окна в помещении, а также в трех квартирах нижних этажей, пострадали и несколько автомобилей, которые были припаркованы недалеко от места взрыва.
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Судя по характеру повреждений, взрывное устройство разместили под газовой трубой, которая проходит вдоль стены здания.
timer.od.ua
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Подробности инцидента выясняются.
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