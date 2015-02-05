Глава ГУД Березенко передал санаторий в Пуще-Водице медикам-волонтерам

В одном из корпусов санатория «Пуща-Озерная», что в Пуще-Водице под Киевом, будет обустроена тренировочная база медиков Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова.

Для этого сегодня Государственное управление делами передало волонтерам 2-й корпус санатория. Теперь в распоряжении добровольцев есть 60 мест в 30 номерах.

По словам председателя ГУД Сергея Березенко, который вручал ключи от санатория добровольцам, в «Пуще-Озерной» опытные медики-волонтеры обустроят тренировочный лагерь, где будут делиться опытом с коллегами, которые отправляются в зону АТО.

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«Члены добровольческого мобильного госпиталя обратились к Президенту Петру Порошенко с просьбой предоставить помещение для тренировочной базы. В свою очередь, Президент дал поручение ГУД. Было принято решение выделить целый корпус – на 30 номеров. Здесь будет база, где с сегодняшнего дня медики, возвращающиеся из зоны АТО, смогут поделиться своим опытом, провести тренировку для тех волонтеров, которые поедут в зону АТО. Хорошо подготовленные, они смогут продолжить важное дело», – отметил Сергей Березенко. Он также подчеркнул, что сегодняшнее событие стало результатом сотрудничества Администрации Президента, ГУД и всех украинцев.

Как отметил председатель наблюдательного совета Первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Дрозенко, до сих пор у волонтеров-медиков не было тренировочной базы.

«У добровольцев бесконечно много энтузиазма, но часто не хватает опыта, системных знаний. То, что вы видите сегодня, говорит о том, что, объединив усилия, мы можем творить чудеса. В последний раз обучение проходило под Киевом. И не было ни света, ни воды. Теперь нам есть где проводить тренировки, обучать медиков, как оказывать помощь в зоне АТО», – сказал Геннадий Дрозенко.