СБУ заявляет, что предотвратила попытку теракта под Радой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель СБУ Валентин Наливайченко.

"Сегодня был задержан груз огромный с оружием, который был спрятан под Киевом и планировался для использования завтра в Киеве", - сказал Наливайченко.

Он отметил, что среди изъятого - 10 гранатометов, патроны, взрывчатка.

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Наливайченко не исключил, что найденное оружие могло бы быть использовано для инсценировки провокаций в центре Киева, поскольку завтра Верховная Рада планирует рассмотрение вопроса о признании террористическими организациями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Наливайченко отметил, что также задержана группа лиц, среди организаторов которой - офицер Генштаба ВСУ.

В то же время Украинская правда отмечает, что, по словам Наливайченко, готовился теракт возле Верховной Рады во время рассмотрения парламентом вопроса о признании "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями.

По словам Наливайченко, диверсии должны были совершить якобы возмущенные представители добровольческих батальонов которых задержала СБУ.