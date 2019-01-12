«Следствие» по делу пленных украинских моряков продлено до 25 мая – адвокат

15 января в Лефортовский райсуд Москвы должны доставить из СИЗО всех 24 украинских пленников для продления им сроков содержания под стражей.

Срок предварительного «следствия» по делу пленных украинских военных моряков продлено до 25 мая.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Николай Полозов.

Читайте такжеДенисова следующей неделе в Москве будет добиваться допуска к пленным украинским морякам

«Срок предварительного «следствия» был продлен до 25 мая, об этом стало известно из материалов, представленных в суд для обоснования продления меры пресечения», - сказал Полозов.

По его словам, после этого срока материалы дела могут быть переданы в суд.

При этом Полозов сообщил, что 15 января в Лефортовский районный суд Москвы должны доставить из СИЗО всех 24 украинских пленников для продления им сроков содержания под стражей.

«Следствие просит продлить арест еще на три месяца», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 г. Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

Ранее один из адвокатов моряков Илья Новиков прогнозировал, что рассмотрение в судах дел военнопленных украинцев начнется не ранее чем через год.