В московском СИЗО состоялась встреча Савченко с сестрой

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от «Батькивщины» Иван Крулько, который сопровождает Веру.

«Вера Савченко говорит, что результаты анализов Надежды неутешительные, изменяется формула крови, капают аминокислоты. Дух ее, как всегда, боевой», - написал Крулько.

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Согласно его сообщению, сегодня Вера передала Надежде футболку от украинцев с пожеланиями, написанными на Майдане.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу содержат в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи способствовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку. Следователи Следственного комитета Российской Федерации хотят оставить Савченко под стражей до 13 мая.

10 февраля Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания Савченко под стражей.