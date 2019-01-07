Литовский Стрелковый Союз поздравил Украину с Рождеством (видео)

К поздравлению присоединился и мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс, подчеркнувший, что свобода никогда не обретается бесплатно.

Литовский Стрелковый Союз и мэр столицы Литвы поздравили Украину с Рождеством, напомнив, что даже в этот день очень важно не забывать цену Свободы, за которую сейчас наша Отчизна платит кровью и жизнями лучших своих сыновей.

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Об этом говорится на странице Стрелкового Союза в Facebook.

"Братья и сестры в Украине и в Литве! Когда мы садимся за праздничный стол, или снова возвращаемся к повседневным делам, помним о таких дорогих и сверхважных для человека понятиях как Отчизна и Свобода. Их не получают бесплатно, за них почти всегда приходится заплатить самую высокую цену - жизни и кровь лучших из нас", - говорится в сообщении.

К поздравлению Украины присоединился и мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс, подчеркнувший, что свобода не обретается бесплатно.

"То, насколько правдиво это выражение, помещенное в основание американской и любой другой демократии, очень хорошо знаем и мы, украинцы и литовцы", - отметил он.

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