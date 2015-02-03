Семья Андрея Кузьменко решила не пускать фанатов на похороны
23:02, 03 февраля 2015Общество
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Завтра, 4 февраля, во Львове состоится прощание с лидером группы "Скрябин" Андреем Кузьменко, который погиб в результате ДТП 2 февраля.
Семья Андрея Кузьменко решила не пускать фанатов на похороны / УНИАН
Об этом говорится на официальной странице "Скрябина" в Фейсбук.
Фанаты смогут проститься с Андреем в Преображенской церкви. Парастас будет длиться с 16.00 и до утра следующего дня.
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Также в сообщении указано, что на похоронах будут присутствовать только близкие артиста. Данное решение приняла его семья, и коллеги Андрея Кузьменко попросили с ним считаться.
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