Семья Андрея Кузьменко решила не пускать фанатов на похороны

Об этом говорится на официальной странице "Скрябина" в Фейсбук.

Фанаты смогут проститься с Андреем в Преображенской церкви. Парастас будет длиться с 16.00 и до утра следующего дня.

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Также в сообщении указано, что на похоронах будут присутствовать только близкие артиста. Данное решение приняла его семья, и коллеги Андрея Кузьменко попросили с ним считаться.