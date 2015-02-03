В Генштабе заявили, что расформировывать "Айдар" не будут

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал представитель Генштаба Владислав Селезнев, комментируя заявления нардепа Сергея Мельничука о разделе "Айдара" на две части.

"Это лицо будет назначаться решением Генерального штаба", - добавил Селезнев

"Будет одна военная часть, двух "Айдаров" не будет, распределения не будет. Для тех, кто захочет перейти из "Айдара" в другие структуры и подразделения, всем будут созданы благоприятные условия для этого. Но батальон "Айдар" будет один. Не будет "Айдара" имени Мельничука или "Айдара" имени Пташника, "Айдар" есть один - 24 батальон", - добавил Селезнев.

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По состоянию на сейчас и.о. комбата является Евгений Пташник, Мельничук - народный депутат, добавил представитель Генштаба.

В ответ на вопрос о том, какая печать в настоящее время является действительной ВЧ 0624 или 2950, Селезнев сказал: "Печать 0624 где-то есть, но физически увидеть ее не удается. Поэтому речь идет о новой печати 2950 и новый индекс, но подразделение "Айдар" - одно".

Как известно в понедельник депутат Верховной Рады от фракции Ляшко Сергей Мельничук заявил о намерении Генерального штаба разделить батальон на две части.

"В результате тяжелых переговоров Генеральный штаб решил разделить батальон на две части. В принципе, и та и другая часть батальона мотивированная, и это правильное решение", - сказал он.

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30 января Мельничук, который был комбатом "Айдара" до избрания в ВРУ, утверждал о намерении Минобороны расформировать батальон. В свою очередь в ведомстве заявляли, что речь идет лишь об изменении печати и названия воинской части, к которой принадлежит батальон - с 0624 на 2950.

В течение последних дней сторонники Мельничука из "Айдара" дважды пикетировали Минобороны, требуя отказаться от таких изменений. В понедельник около 50 бойцов даже зажгли под ведомством шины.