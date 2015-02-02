Участники акции возле Минобороны потушили шины (фоторепортаж)

Об этом сообщили УНИАН в столичном главке милиции.

"Акция протеста продолжается, в ней принимают участие около 300 человек, шины уже не дымят, но движение пока перекрыто", - сказал собеседник агентства.

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Также в милиции отметили, что грубого нарушения общественного порядка не зафиксировано, никто не задержан.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 300 человек, среди которых люди в военном камуфляже с нашивками батальона Минобороны "Айдар", пришли под стены Министерства обороны и требуют не расформировывать батальон.

Участники акции зажгли шины возле центрального входа в помещение Минобороны и били палками по металлическим бочки. Транспортное движение по Воздухофлотскому проспекту было перекрыто.

Ранее ряд СМИ сообщили, что якобы добровольческий батальон "Айдар" собираются расформировать.

В то же время 30 января в Минобороны заявили, что организационные изменения, которые происходят в батальоне «Айдар», никоим образом не коснутся личного состава подразделения.

Кроме того, в штабе АТО отметили, что батальон "Айдар" не подлежит расформированию, идет его доукомплектование личным составом и вооружением.