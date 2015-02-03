ЕС отправит в Украину очередную партию гуманитарки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства Польши Эва Копач сказала на пресс-конференции в Варшаве.

"После последнего заседания Совета Европейского Союза, когда я просила о том, чтобы ЕС активизировал предоставление гуманитарной помощи для Украины, информирую (...) что в ближайшие дни очередные гуманитарные конвои отправятся в Украину", - отметила она.

Читайте такжеЭстония пошлет в Украину гуманитарную помощьКак сообщал УНИАН, 26 января Представительство Евросоюза в Украине проинформировало, что ЕС дополнительно выделит 15 млн евро гуманитарной помощи для пораженного войной востока Украины.

В Еврокомиссии убеждены, что эта помощь покроет базовые потребности тех, кто в этом больше всего нуждается, в Мариуполе и других местах, пораженных конфликтом; потребности внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также тех, кто собирается возвращаться домой.