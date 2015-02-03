На Полтавщине произошло землетрясение
15:32, 03 февраля 2015Общество
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СМИ Полтавщины сообщили, что местные жители жаловались на землетрясение.
На Полтавщине произошло землетрясение / Европейско-средиземноморский сейсмологический центр
В Полтавской области сегодня произошло землетрясение магнитудой 4,6 баллов.
Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает ТСН.
Землетрясение произошло сегодня в 7:56 утра. Его эпицентр находился в 35 километрах к северо-востоку от Гадяча, возле села Васильевка в Сумской области.
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Сотрудники Полтавской гравиметрической обсерватории не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
Зато СМИ Полтавщины сообщили, что местные жители жаловались на землетрясение.
Как сообщалось ранее, в ноябре землетрясение почувствовали жители Одесской области.
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