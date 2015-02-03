На Полтавщине произошло землетрясение

В Полтавской области сегодня произошло землетрясение магнитудой 4,6 баллов.

Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает ТСН.

Землетрясение произошло сегодня в 7:56 утра. Его эпицентр находился в 35 километрах к северо-востоку от Гадяча, возле села Васильевка в Сумской области.

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Сотрудники Полтавской гравиметрической обсерватории не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Зато СМИ Полтавщины сообщили, что местные жители жаловались на землетрясение.

Как сообщалось ранее, в ноябре землетрясение почувствовали жители Одесской области.