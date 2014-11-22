В Одессе произошло землетрясение

Как передает корреспондент УНИАН, примерно в 21.15 жители города почувствовали значительное сотрясение земной поверхности, особенно, которые живут в высотных домах.

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По словам горожан, в квартирах многоэтажных зданий не только качались люстры, а и «перемещалась» тяжелая мебель.

Пока что официальных сообщений по этому поводу не поступало.