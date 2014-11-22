В Одессе произошло землетрясение
21:50, 22 ноября 2014Общество
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В Одессе в субботу ощущались сильные подземные толчки.
Одесситы заявляют о подземные толчки / ТСН
Как передает корреспондент УНИАН, примерно в 21.15 жители города почувствовали значительное сотрясение земной поверхности, особенно, которые живут в высотных домах.
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По словам горожан, в квартирах многоэтажных зданий не только качались люстры, а и «перемещалась» тяжелая мебель.
Пока что официальных сообщений по этому поводу не поступало.
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