Боевики «ДНР» готовы на обмен более 10 пленных с силами АТО

14:05, 03 февраля 2015
Общество
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Боевики самопровозглашенной «ДНР» готовят обмен пленными с силами АТО, речь идет о группе больше 10 человек.

REUTERS

Об этом сообщила так называемая «уполномоченная по правам человека ДНР» Дарья Морозова, передают РИА Новости.

"Сейчас процесс обмена пленными в стадии подготовки. На данный момент могу сказать, что обмен будет больше чем 10 на 10 (человек). Сейчас трудно сказать о каких-то датах, все в стадии проработки", — сообщила она.

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Напомним, ранее украинские военные под Донецким аэропортом захватили в плен 7 боевиков "Востока". Среди них оказались боевики из числа местных жителей, российский заключенный и кадровый военный РФ.

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