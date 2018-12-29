В Киеве разоблачили группировку торговцев оружием

Злоумышленники реализовывали "товар" в разных регионах страны через личные связи, в том числе среди криминальных кругов, а также на специализированных интернет-сайтах.

В Киеве правоохранители разоблачили и блокировали деятельность организованной группы торговцев оружием.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных жителей наладили нелегальный бизнес по производству патронов и травматического оружия, а также по его переработке под боевое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства поражения и боеприпасы злоумышленники реализовывали в разных регионах страны через личные связи, в том числе среди криминальных кругов, а также на специализированных интернет-сайтах. "Товар" отправляли заказчикам через негосударственные почтовые сервисы.

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Правоохранители провели пятнадцать санкционированных обысков в местах незаконного производства и хранения оружия и боеприпасов, а также по адресам проживания фигурантов уголовного производства.

"Во время следственных действий изъяты "производственное" оборудование, комплектующие и запчасти для изготовления средств поражения, более двадцати тысяч патронов различного калибра, а также документальные материалы, подтверждающие противоправную реализацию" продукции", - сообщили в СБУ.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Четырем фигурантам дела готовятся сообщение о подозрении.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и участников противоправной деятельности.