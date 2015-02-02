В Донецкой области местные жители нашли новые фрагменты сбитого Boeing

Об этом сообщает Громадське.TV. Как сообщили в поисковой миссии Нидерландов Recovery-MH17, также на месте были найдены 2 небольших контейнера, обломки самолета и личные вещи погибших. Местные жители передали информацию в ОБСЕ.

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Сегодня обломки и остатки собирали под наблюдением миссии ОБСЕ и так называемой «полиции "ДНР"». Собранные остатки и обломки самолета отправлены в Харьков. Оттуда их должны передать в Нидерланды для проведения экспертизы.

Как известно, Boeing-777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.