В Симферополе десять милиционеров задержаны за грабеж

18 марта в Симферополе были задержаны по меньшей мере десять сотрудников милиции, которых подозревают в целом ряде преступлений: от превышения должностных полномочий до участия в грабеже. Об этом пишет "Коммерсант-Украина".

Факт задержания десяти милиционеров подтвердил глава МВД Украины Юрий Луценко. По его словам, речь идет о сотрудниках транспортной милиции.

В свою очередь, "Коммерсант-Украина", ссылаясь на источник в ГУВД Симферополя, сообщает о 14 задержанных. Им инкриминируют превышение должностных полномочий, систематическое нарушение прав граждан, избиения людей, а также вымогательство и грабежи. По информации газеты, следователи уже обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе холодное оружие, наркотики и некие "документальные материалы".

Лента. ру