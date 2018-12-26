Названа скрытая угроза Крымского моста

Эксперт подчеркнул, что при сильном течении из-за уменьшения ширины потока увеличится нагрузка на основные опоры.

При незаконном строительстве Крымского моста проектировщики опустили автомобильную дорогу до уровня воды. Таким образом ее будет заливать при шторме.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар. Такой вывод он сделал после подробного изучения структуры моста, который соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край.

"Тут есть очень интересный момент, я внимательно посмотрел структуру этого моста, и то, что проектировщики, по-французски, м*даки — это понятно, они опустили автомобильную дорогу практически до уровня воды, ее просто будет заливать волнами при шторме, это вообще караул", — заявил Медовар.

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Он также указал, что при строительстве моста поставили слишком много опор, на которых лежит полотно.

"Из-за того, что они очень часто стоят, изменился водный обмен между Азовским и Черным морями, от этого гибнут редкие краснокнижные дельфины, которые живут только в Азовском море. Что еще получилось - проход для суден очень низкий, его нужно было поднять, но понятно, что там все делалось для того, чтобы не пропускать украинские суда в Азовское море", — пояснил инженер.

Медовар также подчеркнул, что при сильном течении из-за уменьшения ширины потока увеличится нагрузка на основные опоры.

"Еще один момент, что при большом течении, они примерно в два раза уменьшили широту потока, тем самым увеличив скорость течения, которая приходится как раз на основные опоры. Это значит, что будет увеличен вынос из-под опор илов, полутвердых глин и прочего, что серьезно влияет на устойчивость этих опор", — заключил эксперт.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.