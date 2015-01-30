На выходные на Украину налетят ливни со штормами и потеплеет до +12

Местами осадки ожидаются сильными, а температура воздуха в Украине будет высокой, в течение дня достигнет 2-8 тепла, на юге до 8-12 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части - осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, 1 февраля до 3-6 мороза, днем 1-7 тепла.

В северных областях - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 1-6 градусов тепла.

В центральной части ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла.

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В восточных областях - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2-8 тепла.

В южной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 3-9 градусов тепла, местами до 10-12 градусов тепла.

В Киеве - ветрено, дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью около нуля, днем 2-4 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с, порывы 15-22, местами до 25 м/с.