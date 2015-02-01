Керченскую переправу могут закрыть из-за шторма

После рейсов будет принято решение, возможно ли работать в условиях штормового предупреждения, которое объявлено с 31 января по 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции.

В данный момент в Керченском проливе сила ветра достигает 17 метров в секунду. Идет погрузка паромов «Ионас» и «Олимпиада», которые планируют совершить пробные рейсы.

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Сейчас в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают 50 легковых машин и 46 грузовых машин, в порту «Крым» – до 5 легковых машин и 27 грузовых машин.

Всего за предыдущие сутки перевезено порядка 1800 машин (в том числе грузовых) и более 4300 пассажиров.

В настоящее время своей очереди на погрузку на грузовой линии ожидают: в порту «Новороссийск» – 198 грузовых машин, в г. Славянск-на-Кубани – 368 грузовых машин, в Керченском аэропорту –328 грузовых машин.