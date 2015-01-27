На Керченской переправе остановились паромы, количество автомобилей снова начинает расти

Сегодня, 27 января, движение паромов на Керченской переправе остановлено сначала из-за тумана, затем из-за реконструкции причалов; начали скапливаться очереди.

Об этом сообщает Единая транспортная дирекция РФ.

"С 04.00 мск работа паромов была приостановлена по погодным условиям, на переправе густой туман, видимость менее 100 метров", — говорится в сообщении.

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Паромы не выйдут в рейс как минимум до 15.00 мск вторника, поскольку в период проведения работ по реконструкции причала в порту "Крым" действует временный график курсирования паромов. С 14 января и до 28 января включительно движение паромов осуществляться не будет с 06.40 до 15.00 (мск).

По последней информации оперативного дежурного, в настоящий момент в порту "Кавказ" Краснодарского края своей очереди на паром ожидают до 20 легковых и 70 грузовых автомобилей, в порту "Крым" — до 50 легковых и до 10 грузовых машин.