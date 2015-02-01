В Донецкой области найдены тела бывшего первого заместителя мэра Славянска и его водителя

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат бывшего мэра Славянска Нели Штепы Вячеслав Дейниченко.По его словам, официальная процедура опознания тел состоялась вечером 31 января. «Опознание состоялось вчера вечером. Все подтвердилось», - сказал адвокат.

Читайте такжеВ Славянске похитили бывшего заместителя Штепы - МВДОн сообщил, что у Владимира Кульматицкого выявлено огнестрельное ранение головы.

Адвокат отметил, что тела бывшего первого заместителя мэра Славянска и его водителя были найдены на территории Александровского района Донецкой области. «Это Александровский район, около 50 км от Славянска», - отметил адвокат.

Вячеслав Дейниченко также сообщил, что автомобиль Владимира Кульматицкого, на котором он и был похищен, не нашли, также исчезли все ценные вещи, которые могли быть при убитом.

Как сообщал УНИАН, Владимир Кульматицкий исчез вечером 28 января. Его похитили вместе с личным автомобилем, когда он подъехал к своему дому. По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 146 и ст. 289 Уголовного кодекса ("незаконное лишение свободы или похищение человека"; "незаконное завладение транспортным средством").