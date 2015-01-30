Украина стала лидером по количеству исков в ЕСПЧ в 2014 году

Как говорится в ежегодном отчете ЕСПЧ, украинские граждане направили в суд 13,6 тыс. жалоб, передает DW.DE. На втором месте находится Италия, от граждан которой поступило 10,1 тыс. исков, а на третьем - Россия с примерно 10 тыс. исков. Большинство истцов из этих стран жалуются на 2 проблемы - чрезвычайно затянутые процедуры разбирательств и несправедливые судебные решения.

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В 2014 году, как и в предыдущем, больше всего обвинительных решений суд вынес в отношении России. Ее признали виновной в 129 случаях. Значительная часть исков подана жителями Чечни и связана с похищениями людей. На втором месте Турция с 101 обвинительным решением.

В то же время количество жалоб, поданных в ЕСПЧ в 2014 году, впервые снизилась по сравнению с предыдущим годом - примерно на 15% до около 56,2 тыс. случаев. Кроме того, по сравнению с 2013 годом на 30% уменьшилось количество дел, находящихся на рассмотрении в Страсбурге - сейчас их насчитывается около 69 тыс.

Эту положительную динамику в самом ЕСПЧ объясняют, с одной стороны, реформой суда об ускорении рассмотрения. С другой стороны, многие страны принимают меры для уменьшения количества жалоб в ЕСПЧ. В частности, это касается Италии, где заметно уменьшилось количество слишком затянутых судебных разбирательств, а также России, где улучшились условия содержания под стражей. В настоящее время в ЕСПЧ работают 700 юристов, а его ежегодный бюджет составляет около 67 млн евро.