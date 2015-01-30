На "Чонгаре" пограничники задержали корректировщика огня боевиков
11:08, 30 января 2015Общество
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Вчера пограничники Бердянского отряда в контрольном пункте "Чонгар" задержали корректировщика огня боевиков.
На "Чонгаре" задержали корректировщика огня боевиков / УНИАН
Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, этот гражданин Украины пытался выехать на временно оккупированную территорию Крыма, однако информация о нем уже была получена пограничниками.
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По предварительным данным, задержанный выполнял роль корректировщика огня артиллерии так называемых "ДНР" и "ЛНР". Задержанного передали сотрудникам СБУ.
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