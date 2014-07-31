Военные задержали корректировщика огня боевиков, который притворялся мирным жителем

Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Роман Бочкала.

"Под Металлистом взяли сепаратиста. Причем второй раз за крайние трое суток. Первый раз ребята отпустили паренька. Паренек бил на жалость - досматриваю лежачего отца в Луганске, забрел в посадку случайно... Но паренек оказался лгуном. Паренек оказался корректировщиком. Передавал террористам координаты, куда бить "Градами". При себе у задержанного нашлись 4000 грн", - написал журналист.Читайте такжеСБУ задержала в Краматорске разведчика "ДНР" по прозвищу "Тунгус"

Он подчеркнул, что в результате мужчина сознался в поддержке террористической организации "ЛНР" и выступает за отделение Донбасса от Украины.

"Ребятам было сложно удержаться, чтобы не оставить гада навсегда в этой яме", - отметил Бочкала.