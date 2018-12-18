В Харькове задержали сутенера, вербовавшего девушек для порнобизнеса в Испании

Одной из девушек он передал 400 гривен, 20 евро, а также билеты на самолеты.

Полиция Харькова задержала 47-летнего местного жителя, который вербовал девушек с целью сексуальной эксплуатации в Королевстве Испании.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что в ноябре мужчина подыскал 24 и 25-летних девушек и уговорил их поехать в другое государство для оказания сексуальных услуг, используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств.

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17 декабря в переходе в метро он встретился с одной из девушек и передал 400 гривен для покупки билета на автобус до аэропорта «Борисполь», 20 евро, а также распечатанные билеты на самолеты. После чего сотрудники полиции задержали злоумышленника. Отмечается, что он действовал совместно с 58-летним мужчиной, который объявлен в международный розыск.

На данный момент женщины находятся в удовлетворительном состоянии, их вернули домой.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следственные действия продолжаются.