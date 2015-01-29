В Славянске похитили бывшего заместителя Штепы - МВД



Об этом сообщает пресс-служба Славянского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Отмечается, что сообщение об исчезновении Кульматицкого поступило от его жены. По ее данным, мужчина был похищен неизвестными, которые имели при себе оружие.

В частности, в заявлении сказано, что Кульматицкий бесследно исчез вечером 28 января. Его похитили вместе с собственным автомобилем, когда он подъехал к своему дому. Местонахождение исчезнувшего на данный момент неизвестно.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищения человека) и статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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Работниками правоохранительных органов проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению указанных уголовных деяний, и установление местонахождения похищенного лица.

Справка УНИАН. Бывший мэр Славянска Донецкой области Штепа была задержана в июле 2014 года по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэр города обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. 31 октября прокуратура передала обвинительный акт в суд. Дело рассматривает Краснозаводской районный суд Харькова.

18 августа народный депутат от «Батькивщины» Андрей Павловский призвал СБУ проверить деятельность некоторых должностных лиц органов местного самоуправления восточных областей Украины на предмет их сотрудничества с террористами.

В частности, по данным Павловского, Кульматицкий был «правой рукой Штепы», руководил схемами отмывания бюджетных средств и обеспечивал договоренности «ДНР» с местными властями.