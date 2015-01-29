Украинцы почтили память Героев Крут (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, на Лычаковском кладбище во Львове состоялись мероприятия по чествованию памяти Героев Крут - возложение венков и цветов к могиле одного из участников легендарного боя под станцией Круты Игоря Лосского, поминальная панахида и торжественное прохождение лицеистов Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут.

Читайте такжеВо Львове, на Лычаковском кладбище, состоялись мероприятия памяти Героев Крут

Почтить память и помолиться за души Героев Крут пришли руководители Львовской области и города Львова, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий, представители общественных и ветеранских организаций.

В Черниговской области сегодня в знак чествования памяти Героев Крут прошли митинг и церемония возложения цветов.

Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА, на территории Мемориального комплекса "Памяти Героев Крут" вблизи села Памятное Борзнянского района, где в 1918 году прошел бой киевских студентов и гимназистов с российской армией, состоялись мемориальные мероприятия. Представители власти, политических партий, общественности возложили цветы к скульптурной композиции "Курсантская шинель" и почтили память погибших ребят минутой молчания.

Присутствующим были показаны историческая и литературно-художественная композиции, посвященные чествованию Героев Крут. В частности, прозвучала запись воспоминаний командира Аверкия Гончаренко, поименно упомянуты 25 погибших защитников Крут, фамилии которых удалось установить.

В Кировограде около ста человек приняли участие в шествии в память о погибших под Крутами.

Люди собрались в 17:00 возле постамента Ангелу Хранителю города, держа государственные флаги, красно-черные флаги, а также символику ВО "Свобода". Также собравшиеся зажгли факелы, свечи и лампадки. Кировоградцы держат портреты "свободовцев" Владимира Степана и Николая Томака, которые погибли в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

В Сумах патриотически-настроенная молодежь почтила память Героев Крут, вырезав на льду реки Псел казацкий крест.

Около 30 активистов Молодежного националистического конгресса и «Правого сектора» собрались возле памятника Тарасу Шевченко, где почтили минутой молчания погибших под Крутами в 1918 году украинцев.

По словам общественного активиста, организатора акции Александра Бойко, мероприятие провели с целью воспитания у граждан уважения к историческому прошлому украинского народа.

«Прошло почти сто лет, а мы снова вынуждены оборонять собственную независимость ценой человеческих жертв. Выстояли тогда, выстоим и сейчас», - отметил Бойко.

В Одессе состоялось шествие в память погибших под Крутами.

Более 200 человек собрались в 18:00 возле памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке культуры и отдыха. Они пришли с государственными флагами, красно-черными флагами, желтыми флагами с трезубцами, символикой ВО «Свобода» и «Правого сектора».

Участники акции, в основном, молодые люди, прошли по центральным улицам города под барабанный бой. Они скандировали: «Герои не умирают, умирают враги!», «Слава нации, смерть врагам!», «Одна единая, соборная Украина!», «Круты, Круты, вас не забыть!», «Героям слава!», «Украина - превыше всего!», «Героям Небесной сотни - слава!», «Героям Майдана - слава!», «Слава Киевской Руси!», «Чайка Максим - не забудем, не простим!» и т.д. Они также пели известную песенку футбольных фанатов.

Шествие завершилось возле памятника Дюку, где состоялся молебен. Присутствующие вместе исполнили Гимн Украины. Прошел митинг, после которого был отслужен молебен по погибшим под Крутами героями.

Общественный порядок охраняло большое количество милиционеров, во время шествия на некоторых улицах было временно прекращено движение транспорта.

Справка. Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты за 130 километров на северо-восток от Киева. Он длился 5 часов между 4-тысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов вольного казачества в составе около четырех сотен воинов.

Трагическая гибель студенческого куреня под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину. Уже в марте 1918 года, после подписания большевиками Брестского мирного соглашения и с возвращением правительства УНР в Киев, по решению Центральной Рады от 19 марта 1918 года было решено торжественно перезахоронить павших студентов на Аскольдовой могиле в Киеве.

Тела воинов-студентов были перевезены в Киев, где состоялась панихида и захоронение. После этого о подвиге молодежи под Крутами было забыто более чем на 70 лет. Десятилетиями история боя или замалчивалась, или обрастала мифами и выдумками. Только в 2006 году на месте боя под Крутами установлен памятник, а по случаю 80-й годовщины боя Монетный двор выпустил в обращение памятную гривну.