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В Харькове более 100 домов остались без тепла из-за аварии

14:33, 13 декабря 2018
Общество
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В Харькове в результате аварии более 100 домов остались без тепла / фото УНИАН

Об этом сообщает "UA: Харьков" со ссылкой на пресс-секретаря «Харьковских тепловых сетей» Татьяну Чуйкову.

По ее словам, дефект образовался в надземном (воздушном) трубопроводе диаметром 530 мм, идущем от котельной завода «Хартрон».

Восстановить теплоснабжение коммунальщики планируют сегодня в 18.00, говорит Чуйкова.

Как сообщал УНИАН, из-за снегопада в Украине без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.

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Теги: #авария#Харьков#отопление