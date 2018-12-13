В Харькове более 100 домов остались без тепла из-за аварии

Возобновить подачу тепла обещают к 18:00.

В Харькове 107 домов остались без тепла из-за аварии на улице Академика Проскуры.

Об этом сообщает "UA: Харьков" со ссылкой на пресс-секретаря «Харьковских тепловых сетей» Татьяну Чуйкову.

По ее словам, дефект образовался в надземном (воздушном) трубопроводе диаметром 530 мм, идущем от котельной завода «Хартрон».

Восстановить теплоснабжение коммунальщики планируют сегодня в 18.00, говорит Чуйкова.

Как сообщал УНИАН, из-за снегопада в Украине без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.