В Харькове более 100 домов остались без тепла из-за аварии
14:33, 13 декабря 2018Общество
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Возобновить подачу тепла обещают к 18:00.
В Харькове в результате аварии более 100 домов остались без тепла / фото УНИАН
В Харькове 107 домов остались без тепла из-за аварии на улице Академика Проскуры.
Об этом сообщает "UA: Харьков" со ссылкой на пресс-секретаря «Харьковских тепловых сетей» Татьяну Чуйкову.
По ее словам, дефект образовался в надземном (воздушном) трубопроводе диаметром 530 мм, идущем от котельной завода «Хартрон».
Восстановить теплоснабжение коммунальщики планируют сегодня в 18.00, говорит Чуйкова.
Как сообщал УНИАН, из-за снегопада в Украине без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.
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