Счетная палата признала размеры выплат чернобыльцам устаревшими, в «Видродженни» будут добиваться усиления соцзащиты

Размеры выплат всех видов государственной помощи для чернобыльцев являются устаревшими и не соответствуют Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы». Это нарушает права чернобыльцев на социальную защиту, что официально подтверждено выводами Счетной палаты Украины.

Об этом заявил председатель Политсовета Партии «Видродження» Владимир Пилипенко, комментируя отчет Счетной палаты Украины 12 декабря по результатам аудита эффективности использования средств госбюджета на выплату компенсаций и пособий чернобыльцам.

По словам политика, в результате систематических нарушений прав пострадавших от аварии на ЧАЭС увеличивается количество обращений в суды.

«Счетная палата подтвердила, что на протяжении 2017-2018 годов, несмотря на инфляцию и рост стоимости жизни, из госбюджета на социальную защиту чернобыльцев выделялась одна и та же сумма – около 1,9 млрд гривен. А отдельные выплаты, на которые чернобыльцы имеют законное право, в прошлом году вообще не осуществлялись. В 2018 году госбюджет получил свыше 900 млрд гривен доходов. Неужели Минсоцополитики и украинское правительство и дальше будут убеждать, что у государства нет средств, чтобы рассчитаться с чернобыльцами? Средства есть, однако отсутствует желание. Государство систематически и нагло нарушает права пострадавших от аварии на ЧАЭС, и теперь, благодаря аудиту Счетной палаты, этот факт не удастся скрыть», – сказал Владимир Пилипенко.

Он подчеркнул, что выводы аудиторов подтвердили позицию Партии «Видродження» о необходимости полного пересмотра законодательства относительно социальной защиты чернобыльцев. А также – пересчета всех размеров государственных пособий, на которые имеют право пострадавшие от аварии на ЧАЭС.

«Размер денежной компенсации на питание для чернобыльцев Министерство соцполитики определило на уровне 2015 года. Разовые выплаты на оздоровление не пересматривались более 13 лет. В первом полугодии 2018-го сумма выплаты составила 75-120 грн на человека, а на санаторно-курортное лечение одному чернобыльцу выделяли 481 грн. Этих средств явно недостаточно для того, чтобы купить путевку в санаторий и пройти оздоровление, поэтому размер выплат должен быть пересчитан», – добавил Владимир Пилипенко.

Он подчеркнул, что Партия «Видродження» продолжает борьбу за принятие законопроекта №6292, который призван восстановить социальные гарантии чернобыльцам. Также политсила подготовила иск против Кабмина с целью добиться перерасчета выплат.

«Мы подготовили иск против Кабинета министров Украины и министра соцполитики Андрея Ревы о перечислении формулы и размера компенсации для чернобыльцев на продукты питания. Мы обратились в Совет Европы с просьбой защитить права ликвидаторов аварии на ЧАЭС – обеспечить выполнение Украиной решений Европейского суда по правам человека в отношении чернобыльцев. Требуем наконец прислушаться к людям и восстановить их утраченные права и льготы. Украинская власть вспоминает о ликвидаторах только накануне очередных годовщин, связанных с трагедией на Чернобыльской АЭС. Причем в буквальном смысле «вспоминает» – преимущественно об их героизме и самопожертвовании. Но люди – не графики в документах. Им нужны не обещания и поздравительные грамоты, а конкретная помощь», – заявил Владимир Пилипенко.