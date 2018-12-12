Сенсация в "Мегалот": выигран второй Мегаприз подряд

Сенсационное событие произошло 8-го декабря в государственной лотерее "Мегалот": в течение двух тиражей подряд украинцам повезло сорвать Мегаприз - второй по величине главный приз лотереи.

Первый Мегаприз размером в 1 миллион гривень был сорван 5-го декабря по результатам проведения тиража №1802. Его обладателем стал игрок, который правильно предсказал номера 6 шариков из 42-х и сделал выигрышную ставку в Черновцах на фирменном столе «М.С.Л.», который расположен на улице Главная, 200. На свою игру победитель потратил 25 гривень, при этом стоимость одной ставки составляет всего 5 гривень.

Второй Мегаприз в размере 500 000 гривень сорвали всего через несколько дней в тираже №1803, который состоялся 8 декабря. Его владельцем стал игрок, который в день розыгрыша лотереи сделал выигрышную ставку в магазине «Спортліга», расположенном в городе Горишние Плавни Полтавской области по адресу: проспект Героев Днепра, 42. Стоимость игры счастливчика так же, как и у предыдущего победителя, составила 25 гривень.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет нового победителя и советует ему как можно быстрее обратиться на бесплатную горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65, где ему предоставят дополнительную информацию относительно дальнейшего оформления выигрыша.

Интересен тот факт, что оба владельца Мегапризов сделали свои ставки в день проведения розыгрыша соответствующего тиража лотереи. Вместе с тем, каждый из победителей был в одном шаге от срыва самого крупного выигрыша этой лотереи - Мега джекпота, который сейчас достигает отметки в 9 150 000 гривень.

По правилам игры, чтобы стать владельцем крупнейшего денежного приза лотереи, необходимо правильно предсказать номера 6 шариков из 42-х и угадать номер дополнительного шарика - Мегакульки, который увеличивает выигрыш.

Напомним, что в 2018 году в лотерее «Мегалот» был выигран самый крупный лотерейный джекпот за историю Украины в размере 17 750 000 гривень. Случилось это в субботнем тираже №1749 от 2 июня 2018 года, а победителем стал игрок, который 31-го мая сделал ставку на точке продажи лотерейных билетов в магазине «Канцтовары», что находится в пгт Катеринополь (Черкасская область) на ул. Соборная, 24.