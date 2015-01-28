Крымским учителям урезали зарплату в три раза

Об этом Крым.Реалии рассказали сотрудники одной из школ полуострова, пожелавшие не называть свои имена, чтобы избежать дальнейших репрессий.

«Например, если учитель со стажем 20 лет и полной ставкой получал в сельской школе в районе 15-18 тысяч рублей, то теперь им будут выплачивать голый оклад, без премий и всевозможных бонусов. А это около 5 тысяч рублей. То есть, зарплата уменьшилась в 3 раза, а цены выросли как минимум в 3-4», – рассказала одна из сотрудниц школы.

Более того, крымские учителя утверждают, что во многих школах полуострова до сих пор не получили зарплату за декабрь прошлого года. Декабрьские выплаты ограничили пока лишь авансом.

«На все вопросы и обращения бюджетников в районном управлении образования пожимают плечами, и говорят, что нет денег в бюджете», – рассказывают сотрудники, отмечая, что ситуация отчасти усложнилась тем, что теперь зарплаты и социальные выплаты осуществляют из местного бюджета, а не из федерального, как это было после «референдума».

«Многие учителя уже задумались, а стоит ли продолжать работать. Ведь нагрузки меньше не стало. Более того, если раньше учителям доплачивали за классное руководство, за проверку тетрадей и так далее, то согласно российским законам, сажать свое зрение мы должны бесплатно. А классное руководство теперь в обязательном порядке»,–- рассказал один из педагогов.

Читайте такжеГиркин признался, что голосовать за аннексию Крыма депутатов заставили вооруженные люди (видео)В тоже время российский министр по делам Крыма Олег Савельев заявил, что с момента «референдума» и включения полуострова в состав России средняя зарплата крымчан выросла в 1,5 раза.

21 января крымский «министр» финансов Владимир Левандовский на внеочередной сессии крымского «парламента», задержки по выплате зарплаты в Крыму связаны с «полным переходом бюджетной системы Крыма на российские стандарты».

До конца января текущего года все бюджетные организации в Крыму получат заработную плату в полном объеме, заверил он.

Ранее сообщалось, что общий долг по выплате заработной платы работникам крымских предприятий на конец 2014 года составлял 241,5 млн. руб. При этом самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов обещал тогда выплатить долги до начала 2015 года.