СБУ разоблачила общественную организацию, пропагандировавшую "русский мир"

По заказу и на финансирование спецслужб РФ агитаторы изготавливали и распространяли материалы, направленные на нарушение территориальной целостности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность общественной организации, которая пропагандировала идеи так называемого «русского мира».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что представители пророссийской структуры, которая функционировала в одном из регионов Украины, занимались пропагандой идей так называемого «русского мира».

По заказу и на финансирование спецслужб РФ агитаторы, в частности, изготавливали и распространяли материалы, направленные на нарушение территориальной целостности Украины.

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Во время санкционированных следственных действий у фигурантов дела правоохранители выявили печатную продукцию, оргтехнику и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, выдавший себя на росТВ за украинца беларус прокомментировал фейк.