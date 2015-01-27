Опубликованы документы о национальном составе освобождавшей Освенцим 60-й армии

Документ опубликован на сайте Минобороны РФ.

Согласно документу, в рядах 60-й армии сражались 42298 русских, 38041 украинец, 1210 беларусов, 1088 татар, 1073 еврея, а также армяне, грузины, азербайджанцы, узбеки, таджики, туркмены, казахи, киргизы, карелы, финны, чеченцы, ингуши, осетины, кабардинцы, балкарцы, "народы Дагестана", чуваши, мордвины, башкиры, калмыки, удмурты, марийцы, коми, коми-пермяки, буряты, молдоване, болгары, латвийцы, литовцы, эстонцы, поляки, китайцы, чехи и словаки.

Читайте такжеБывшая заключенная Освенцима назвала Путина наследником ГитлераДанные цифры опровергают одиозные заявления Путина о том, что Россия могла бы победить во Второй мировой без Украины и доказывают участие украинцев в освобождении концлагеря Аушвиц, которое пыталось опровергнуть российское МИД после заявления польского министра иностранных дел Гжегожа Схетины.

Примечательна диспропорция в национальном составе офицеров и сержантов армии - если среди рядового состава украинцев заметно больше, чем русских (28347 против 22294), то доля россиян среди сержантов и офицеров значительно превышает долю всех остальных народов вместе взятых.

Так, русскими записаны 12603 человека сержантского состава (украинцев 7568, беларусов 353, остальные - менее 150) и 7501 человек офицерского (украинцев 2126, евреев 546, беларусов 311, остальные - менее 150)