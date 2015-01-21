Польский министр: Освенцим освобождали прежде всего украинцы, а Путин сам не захотел приехать

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в эфире Польского радио, комментируя критику за то, что Польша якобы не пригласила на 70-ю годовщину освобождения концлагеря президента РФ Владимира Путина.

"Может, лучше сказать, что это первый украинский фронт и украинцы освобождали? Потому что именно украинцы в те январские дни открывали ворота и освобождали лагерь", - сказал он.

Польский министр напомнил, что организацией мероприятия занимался Музей Освенцима и Международный совет Освенцима, и в этом году представитель ни одного государства не получал персональных приглашений.

По его словам, сама российская власть решила, что ее на этих торжествах не будет представлять президент РФ.

Читайте такжеПорошенко подтвердил, что поедет на годовщину освобождения ОсвенцимаКак сообщал УНИАН, ряд СМИ сообщали, что организаторы нынешних мероприятий по празднованию 70-й годовщины освобождения Освенцима умышленно решили не направлять персональных приглашений лидерам государств, чтобы его также не получил и Путин, оказавшийся в международной изоляции из-за агрессии России против Украины.

Украину на мероприятиях, которые состоятся 27 января, будет представлять глава государства Петр Порошенко.

Как сообщалось, в Освенциме нацисты уничтожили, по разным данным, от 1,1 до 4 млн человек, значительную часть из которых составляли евреи.