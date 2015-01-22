МИД РФ возмущен заявлением Схетины, что "Освенцим" освобождали украинцы

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ в связи с заявлением Схетины о том, что немецкий концлагерь "Освенцим" на территории Польши в конце Второй мировой войны освобождали украинцы.

"Трудно заподозрить госслужащего такого уровня как Г. Схетина в безграмотности. Общеизвестно, что Освенцим освобождали войска Красной Армии, в составе которых героически сражались все национальности", - говорится в комментарии.

В заявлении также указывается, что до ноября 1943 года 1-й Украинский фронт назывался Воронежским, а до этого - Брянским.

Читайте такжеПольский министр: Освенцим освобождали прежде всего украинцы, а Путин сам не захотел приехать

"Считаем, что надо перестать издеваться над историей и в антироссийской истерии доходить до неуважения к памяти тех, кто не пожалел своей жизни ради освобождения Европы", - заявили в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина накануне заявил, что немецкий концлагерь Освенцим на территории Польши в конце Второй мировой войны освобождали украинцы.

Напомним, в торжествах по случаю 70-й годовщины освобождения Освенцима примет участие президент Украины Петр Порошенко.