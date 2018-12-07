В Киеве начался Второй Украинский Женский Конгресс

Во время конгресса участники и участницы обсудят проблемные вопросы гендерной политики в Украине, внедрение институциональных механизмов в отношении гендерного равенства и тому подобное.

В нем принимают участие Президент Украины Петр Порошенко и Президент Литовской Республики дали Грибаускайте, иностранные парламентарии, представители международных организаций, местного самоуправления, украинские и зарубежные эксперты. Во время конгресса выступят 85 спикеров.

Уже через 10 минут начнется первая дискуссионная платформа – Украинские и мировые тренды в политике равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Ее можно посмотреть он-лайн

Дискуссионная платформа 1: Украинские и мировые тренды в политике равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Участники определят достижения гендерной политики в Украине и дальнейшие шаги по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин, обсудят сущность гендерного мейнстримингу в мире и как можно улучшить украинскую политическую систему, привлекая больше женщин к процессам принятия решений на других уровнях.

Участие в этой дискуссии принимают первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины и уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, вице-президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, вице-заместитель министра обороны США по международной безопасности Лаура Купер, депутат Европейского Парламента (Группа ЕНП), активная деятельница в Комитете по правам женщин и гендерного равенства, делегации Парламентского Комитета Ассоциации «Украина – ЕС», Комитета по внутреннему рынку и защите потребителей и Комитета по гражданским свободам, справедливости и внутренних дел Анна-Мария Корацца-Бильдт, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, депутат парламента Франции, вице-президент Комиссии по иностранным делам Мирель Клапот, лидер Женского Форума Социально-демократической партии Хорватии и вице-президент женского крыла Партии европейских социалистов Каролина Леакович. Модерирует дискуссию народный депутат Украины, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» в Верховной Раде Украины – Елена Кондратюк.

Во время следующих панельных дискуссий учаснки выяснят, как влияют международные обязательства на соблюдение равных прав и возможностей женщин и мужчин в сфере безопасности. Обсудят, каким образом можно преодолеть дискриминацию на рабочем месте и в предпринимательстве. Поднимут тему ответственного отцовства и нахождения в декрете мужчин. Расскажут об особенностях национальных стереотипов в отношении женщин и мужчин. Поделятся опытом наставничества и женского партнерства.

Мероприятие проходит по инициативе сопредседателей Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины «Равные возможности» и при поддержке международных партнеров. Организатор – Общественная организация «Украинский Женский Конгресс».