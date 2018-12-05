На Днепропетровщине разоблачили провокатора, который распространял в сети панические фейки о военном положении (фото, видео)

Правоохранители обнаружили электронную переписку злоумышленника с гражданами РФ и жителями оккупированного Крыма, которые ставили перед ним задачу по распространению провокационных материалов.

Служба безопасности Украины разоблачила участника сети интернет-провокаторов, который по заданию спецслужб РФ распространял в соцсетях фейковые сообщения для распространения паники в стране из-за введения военного положения.

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Как сообщается на сайте СБ, правоохранители задокументировали, что житель города Каменское в Днепропетровской области распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

«Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили электронную переписку злоумышленника с гражданами РФ и жителями временно аннексированной АР Крым, которые ставили перед ним задачу по распространению провокационных материалов. «Указания» российских кураторов предусматривали, в частности, публикацию статей относительно «правомерности» действий Военно-морских сил РФ вблизи Керченского пролива и осуждение действий украинских моряков», – указано в сообщении.

«Кураторы из РФ рассылали фейковую информацию якобы от украинской власти с указаниями относительно «использования для военных нужд» автомобилей с иностранной регистрацией, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков магазинов на территории Украины, больших очередей на автозаправочных станциях, повесток из военных комиссариатов в рамках общегосударственной мобилизации», - сообщают СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности получила информацию о создании сети таких интернет-провокаторов в Украине. По замыслу российских спецслужб, привлечение именно жителей Украины к распространению фейков позволяет адаптировать их для населения и создать иллюзию «правдивости» сообщений.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц кураторов и участников сети Интернет-провокаторов.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что в Сумской области местные жители стали получать фейковые сообщения на телефон от имени Министерства обороны Украины с требованием прийти в военный комиссариат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины вечером 26 ноября поддержала введение военного положения в ряде областей Украины и во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение вводится в 10 областях Украины. Это – Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Указом предусмотрено ввести военное положение с 9:00 28 ноября 2018 на 30 суток, до 9:00 27 декабря 2018 года.