Россия как страна-оккупант продолжает блокировать доступ ООН в Крым - председатель мониторинговой миссии

В ООН заявляют о систематических нарушениях прав человека на оккупированном полуострове.

Председатель Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявляет, что Российская Федерация как государство-оккупант продолжает блокировать доступ ООН в аннексированный Крым.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления на форуме «70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины».

Фрейзер отметила, что ситуация с правами человека в Крыму по-прежнему вызывает беспокойство.

«Там Российская Федерация продолжает пренебрегать своими обязательствами как государства-оккупанта. Российская Федерация не предоставила доступ для Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Поэтому мы продолжаем мониторить ситуацию на расстоянии. Мы продолжаем документировать страдания жителей Крыма», - заявила Фрейзер.

«На протяжении определенного периода времени мы устанавливаем систематические нарушения прав человека в Крыму, в том числе неоправданные ограничения свободы мысли и высказываний, ограничение свободы передвижения, нарушение права на сохранение идентичности, нарушение культуры и традиций, права на безопасную и здоровую окружающую среду и нарушение прав собственности», - сказала она.

«Мы постоянно говорим, что крымские татары непропорционально страдают», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее в ООН призвали Россию обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных мониторинговых миссий по правам человека и неправительственных правозащитных организаций в Крым, обеспечить жителям оккупированного полуострова право на мирные собрания, не заставлять служить в российских вооруженных силах, не наказывать за свободу слова и мирное поведение, освободить всех лиц, арестованных и обвиняемых за высказывание взглядов, отличных от официальных, в частности относительно статуса Крыма.

Также в ООН призвали Россию обеспечить возможность получения образования на украинском языке.