Оккупанты за неделю до керченской трагедии учили детей стрелять: опубликованы фото из "Артека"

Стрельбы прошли за неделю до керченской трагедии в захваченном лагере "Артек".

В Сети появились фотографии, как в захваченном оккупантами детском лагере «Артек» подростков обучают стрельбе.

Как сообщает блоггер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter, стрельбы прошли за неделю до керченской трагедии – 10 октября.

Артек

10 октября 2018 года

И при чем тут Россия? Он же кошек при Украине вешал! pic.twitter.com/qeEkn0zcvT — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Артек

10 октября 2018 года

Как ві можете! Ну при чем здесь Россия! Виноват интернет! pic.twitter.com/tP8U1SxQlZ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Артек

10 октября 2018 года

Ну что вы такое говорите! При чем тут Россия! Он же 2 раза в Харьков ездил! pic.twitter.com/9Dm70NeMXw — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

Артек

10 октября 2018 года!

Ну что вы! При чем тут Россия! Это Свидетели Иеговы виноваты! pic.twitter.com/dEzoEytX93 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

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Это просто

Я не претендую на авторство,но вы же признаете права грибника на грибы,что он собрал в НЕ своем лесу?

Маринованные в банке,с лучком-они же уже собственность грибника?

Или пожалуйста-сами,ситом,сотни ресурсов...

ДОБРЕ? pic.twitter.com/ZjDbjJYrdn — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 жовтня 2018 р.

17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, после этого студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а затем покончил с собой.

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в колледже погиб 21 человек.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье «теракт», а затем переквалифицировало на статью «умышленное убийство».

Прокуратура Автономной Республики Крым по факту взрыва в Керчи открыла уголовное производство по статье о теракте.