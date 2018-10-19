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Оккупанты за неделю до керченской трагедии учили детей стрелять: опубликованы фото из "Артека"

16:51, 19 октября 2018
Общество
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Оккупанты в Крыму обучают детей стрелять / фото RoksolanaToday&Крым

Как сообщает блоггер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter, стрельбы прошли за неделю до керченской трагедии – 10 октября.

фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым
фото RoksolanaToday&Крым

17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, после этого студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а затем покончил с собой.

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в колледже погиб 21 человек.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье «теракт», а затем переквалифицировало на статью «умышленное убийство».

Прокуратура Автономной Республики Крым по факту взрыва в Керчи открыла уголовное производство по статье о теракте.

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Теги: #Крым#убийство#Керчь