В центре Праги вывесили украинский флаг и напомнили, кому на самом деле принадлежит Крым (фото)
Чешские активисты провели акцию в поддержку Украины в различных местах Праги.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.
Акция проведена в связи с новым актом агрессии России – возле Керченского пролива. Активисты вывесили украинский флаг и баннер с надписью: «Крым – это Украина! Украина – это Европа!».
Только в самом сердце Праги, около Пражского Града #CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/wwZhFGRUGv— Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) 1 декабря 2018 г.
Продолжение флешмоба #CrimeaIsUkraine сегодня в Праге - Карлов мост pic.twitter.com/ur79B7rXOJ— Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) 1 декабря 2018 г.
Флешмоб чешских активистов в поддержку Украины в различных местах Праги #CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/haAdOfQYPR— Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) 1 декабря 2018 г.
Отметим, что сегодня также около 20 человек несколько часов, сменяя друг друга, провели одиночные пикеты возле Администрации президента РФ с требованием отпустить пленных украинских моряков и прекратить войну с Украиной.
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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.
При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".