В Москве прошла акция с требованием отпустить пленных украинских моряков и прекратить войну с Украиной (фото)

Около 20 человек несколько часов, сменяя друг друга, провели одиночные пикеты возле Администрации президента РФ.

В Москве прошла акция, участники которой требовали отпустить пленных украинских моряков и прекратить войну с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в акции приняли участие около 20 человек.

Изначально планировалось провести акцию у здания МИД России, однако к месту проведения схода прибыли около десятка агрессивных сторонников президента России из движения SERB. Эта группа агрессивных маргиналов «прославилась» атаками в поддержку Владимира Путина с использованием экскрементов, зеленки и других нечистот.

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Несмотря на это, у здания российского внешнеполитического ведомства находились два автобуса с полицейскими, организаторы акции приняли решение переместиться к зданию Администрации президента России, где и прошла акция.

Россияне несколько часов, сменяя друг друга, провели одиночные пикеты, они держали в руках плакаты с надписями: «Нет войне с Украиной», «Нет войне», «25 ноября Россия совершила акт военной агрессии. В Керченском проливе были атакованы и захвачены 3 корабля ВМФ Украины».

Один из организаторов акции Сергей Ожич подчеркнул, что если раньше агрессия РФ в отношении Украины носила гибридный характер, то 25 ноября Россия совершила акт открытой военной агрессии против Украины.

«Атакованы три корабля, есть раненые, команда захвачена в плен. Эти действия привели к тому, что в некоторых областях Украины введено военное положение. По неофициальной информации, к западным границам РФ стягиваются войска и военная техника. Возможно, мы сегодня стоим на пороге большой масштабной войны, и у нас в России гражданское общество должно сказать этому нет. Я не хочу, чтобы началась большая война», - сказал Ожич.

«Я хочу, чтобы мир был восстановлен, а захваченные территории возвратились Украине, чтобы отношения между странами были мирными и равноправными», - добавил он.

Кроме того, участники акции читали стихи и даже спели Государственный Гимн Украины.

На место прибыл наряд милиции, однако обошлось без задержаний.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".