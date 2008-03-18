В Мариуполе мужчина из охотничьего ружья расстрелял своего сына

В Мариуполе Донецкой области мужчина из охотничьего ружья расстрелял своего 32-летнего сына.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления внутренних дел, следствием установлено, что трагедия стала результатом ссоры, вспыхнувшей между 60-летним мужчиной и его сыном. Отец достал из сейфа охотничье ружье и выстрелил в молодого человека.

Пострадавший получил тяжелое ранение грудной клетки и скончался по дороге в больницу. У погибшего осталась жена и двухлетний ребенок.

Виновник происшествия задержан по обвинению в совершении умышленного убийства. По данному факту проводится следствие.