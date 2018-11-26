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Украина усилит охрану границы с Россией – решение СНБО

17:04, 26 ноября 2018
Общество
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Кордон із РФ буде краще охоронятись / фото facebook.com/pg/DPSUkraine

Совет национальной безопасности и обороны поручает Государственной пограничной службе Украины усилить охрану государственной границы с Россией и административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

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Об этом говорится в тексте решения СНБО, утвержденного президентом Украины указом №390/2018 о чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине, которое должна принять Верховная Рада.

«Администрации Государственной пограничной службы Украины усилить охрану государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с Автономной Республикой Крым», - говорится в тексте решения.

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Теги: #Украина#Россия#граница