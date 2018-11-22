Держали за решеткой и не давали есть: на Полтавщине разоблачили еще два "центра реабилитации"

Всего в указанных учреждениях находились 40 человек, которые за средства родственников проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости.

В Полтавской области вчера правоохранители освободили 21 человека, которые принудительно содержались в так называемых «реабилитационных центрах» без права свободного выхода на улицу.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

По их данным, во исполнение поручения генерального прокурора Украины Юрия Луценко прокуратура Полтавской области вчера провела ряд обысков в Полтавском районе и Полтаве с целью установления фактов незаконного лишения свободы и ограничения личной свободы граждан.

Во время проведения следственных действий в двух реабилитационных центрах установлено, что всего в них находились 40 человек, которые за средства родственников проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости.

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Но, по словам 21 «пациента», их держали на территории учреждений незаконно, вопреки их воли. Права свободного выхода из домовладения граждане не имели, окна были зарешечены и закрыты, доступ свежего воздуха ограничен.

Кроме того, некоторые лица сообщили, что работники «реабилитационного центра» принудительно предоставляли лекарственные средства неизвестного происхождения, а за нарушение режима «пациентов» наказывали путем ограничения доступа к пище и запрета общения между собой.

Во время обыска обнаружены и изъяты медицинская документация на лиц, находящихся в этих центрах, тетради, документы, на основании которых лица помещались в указанные заведения и на основе которых осуществляется деятельность центров.

По результатам обысков 21 человек (жители Полтавской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Черновицкой, Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей) по собственному желанию покинули указанные «реабилитационные центры».

В настоящее время в уголовном производстве по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины выполняются необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление организаторов незаконных действий.

За совершение указанных преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, в августе под Киевом больше 20-ти людей против воли удерживали в реабилитационном центре. По словам директора заведения, там находилось 21 дееспособное лицо с нарко - и алко - зависимостью и с расстройствами психики.